Ribera, approvato bilancio di previsione per il 2018

La giunta comunale di Ribera approva il bilancio di previsione finanziario per l’anno 2018. Lo rende noto l’assessore al Bilancio, Maria Teresa Taglialavore. “Siamo molto soddisfatti per l’obiettivo raggiunto – afferma il sindaco di Ribera Carmelo Pace – lo schema di bilancio verrà adesso sottoposto al parere deirevisori dei conti e successivamente trasmesso all’ufficio di presidenza per essere discusso e approvato dal Consiglio Comunale”.

L’assessore al ramo Taglialavore afferma: “Grazie alla sinergia dell’amministrazione comunale e degli uffici finanziari siamo riusciti a concludere un iter burocratico necessario per un corretto funzionamento della macchina amministrativa”.