L'agrigentina Alisia spopola sul web, il suo singolo è tra i più ascoltati

La cantante agrigentina Alisia spopola sul web. Ad una settimana dall'uscita del suo inedito "Se te ne vai", la giovane supera quota 100mila visualizzazioni su Youtube. "La cantante - fanno sapere gli addetti ai lavori - ha un nuovo importante progetto, che annuncerà a breve".

Il brano Alicia, verrà trasmesso in centosette radio nazionali e internazionali. "Grazie a chi non ha mai smesso di credere in me - ha fatto sapere Alisia - grazie a chi mi ha scritto, grazie a chi continua ad ascoltare Se te ne vai. Vi porto nel cuore."