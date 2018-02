Al via la raccolta differenziata con la società "Riberambiente"

Prende avvio oggi la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ribera, gestita dalla nuova società “RiberAmbiente”. “E’ una data importante - afferma il sindaco Carmelo Pace –perché, da oggi, si avvia la gestione dei rifiuti con una società propria, appositamente creata a totale capitale comunale. L’obiettivo principale che ci proponiamo è il miglioramento della raccolta differenziata per contenere i costi”.

“È solo lafase iniziale – afferma l’assessore Nicola Inglese - ci saranno altre novità. Verrà cambiato prossimamente il metodo e il conferimento della raccolta. Da oggi la nuova società sarà puntuale.Speriamo non ci siano più disservizi e problemi con i mezzi”.

Anche l’amministratore unico Antonino Lo Brutto consiglia di fare una corretta raccolta differenziata per ridurre il costo della bolletta per i cittadini.

"Si invitano i cittadini - fanno sapere dall'amministrazione - per le giornate della raccolta del multimateriale secco di non inserire rifiuti non conformi, in quanto questi aggraverebbero il costo della selezione. Relativamente alla raccolta del secco non riciclabile del sabato, si invitano i cittadini a non inserire umido, carta, cartone, plastica, lattine e vetro. Ad un controllo da parte degli operatori ecologici, il materiale non conforme non verrà ritirato. Si ribadisce la necessità di utilizzare solo sacchetti biodegradabili compostabili per la raccolta dell’umido nelle giornatedi lunedì, mercoledì evenerdì".