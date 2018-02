Torna l'Akra Comics e Games, l'evento per grandi e piccoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nel fine settimana di Sabato 03 e Domenica 04 Marzo 2018, Agrigento torna ad essere per due giorni la capitale regionale del mondo del Fantasy, dai fumetti ai videogiochi, passando attraverso i “cosplayer” , coloro che amano vestirsi come i loro personaggi del mondo videoludico e fantasy preferiti. Ad Agrigento, si tiene infatti la quarta edizione dell’ AkraComics&Games, un appuntamento divenuto ormai tradizionale per gli appassionati del genere, che fa affluire nella nostra città migliaia di appassionati da tutta la regione. Il programma delle due giornate è ricco e collaudato, composto da attrazioni, attività, postazioni gaming, contest, gara cosplay, incontri con ospiti famosi (come quest'anno saranno presenti Alberto Pagnotta, Michael Righini e Francesco Merrino), spettacoli sul palco e molto altro ancora, il tutto condito con espositori provenienti da tutta Italia che proporranno quanto di meglio è in grado di offrire il settore. Il cosplay è il filo conduttore della manifestazione, un mondo a sè popolato da veri e propri artisti che estrapoleranno dai videogame, manga, comics, anime, film, telefilm, giochi di ruolo, qualsiasi personaggio portandolo alla realtà : oltre all'animazione sul palco, affidata a professionisti del settore, è previsto, nella giornata di domenica, la 'Gara Cosplay' che terrà impegnati tutti i cosplayers e non, ricca di premi, con giudici e performance. L'area gaming, una sezione che attira sempre tantissimi appassionati, quella dei videogiochi, tornata quest'anno a grande richiesta per un fine settimana all'insegna del gioco elettronico, tra le console e gli home computer l’AkracomicsComics&Games rinnova la sua offerta con i più innovativi giochi indipendenti del panorama italiano e internazionale, le ultime uscite per PC e Console, i tornei organizzati da partner ufficiali, in un unico grande evento a misura di tutti gli appassionati. Tornei che si concentreranno tra sabato e domenica. Gli appassionati si potranno cimentare in moltissimi tornei in multi-piattaforma, pronti ad essere premiati e a battersi per il miglior titolo dell'AkraComics&Games. Il programma completo è consultabile sul sito, evento, pagina e WebApp di AkraComics & Games ed è comunque in costante aggiornamento.