Aics, Pira incontra il presidente Petix per programmare le attività culturali

Questa mattina nelle sede dell’Aics di Agrigento è avvenuto il primo incontro ufficiale nel quale è stata tracciata la prima linea programmatica del dipartimento provinciale Cultura dell’Aics.

I cavalieri della Repubblica dell’Ancri hanno indicato come loro rappresentante in commissione il giornalista e sociologo Francesco Pira. Pira ha incontrato il presidente dell'associazione Giuseppe Petix. "C’è tantissimo da fare - ha commentato Pira - e l’Aics rappresenta un punto di forza in tutta la provincia di Agrigento con un impegno concreto in tutti i settori della vita sociale".

Presente all’incontro anche il dirigente scolastico in pensione Giuseppe Lionti che collaborerà con la commissione Cultura.