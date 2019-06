Tre torri faro per illuminare i parcheggi di piazza Vittorio Emanuele

Sono iniziati questa mattina i lavori in piazza Vittorio Emanuele per la collocazione di tre torri faro nelle aree destinate a parcheggio. La nuova illuminazione consentirà un aumento della sicurezza e darà un volto nuovo nelle ore notturne alla piazza cittadina. Stamane il sopralluogo del sindaco Lillo Firetto in piazza Vittorio Emanuele.