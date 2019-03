Mattinata diplomatica per Firetto, ricevuti delegata del Messico e ambasciatore di Egitto

Intensa mattinata “diplomatica” per il sindaco Lillo Firetto che ha ricevuto in Comune l’addetta culturale dell’ambasciata messicana a Roma, Maria Teresa Ceron, accompagnata dai Voladores di Ceutzma (patrimonio immateriale Unesco) e successivamente l’ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto, Kisham Badr.

Sei indigeni messicani con i loro variopinti costumi, tra cui marito e moglie, hanno raccontato di essersi esibiti per la prima volta in Italia proprio ad Agrigento, con la loro spettacolare danza delle aquile.

Subito dopo i “Voladores”, Firetto ha ricevuto l’ambasciatore della Repubblica Araba d’Egitto Kisham Badr e signora, (l’Egitto è presente al Mandorlo in fiore con i Tahteeb patrimonio immateriale Unesco). L’ambasciatore era accompagnato da Eugenio Benedetti Gaglio e dalla moglie. Il diplomatico ha presentato al sindaco varie iniziative tra cui il progetto in itinere di un prossimo incontro al Cairo con sindaco e delegazione agrigentina in occasione della fondazione della città capitale d’Egitto.