Sabrina Turano è la nuova segretaria provinciale di Usb. “Segniamo l’inizio di una più ampia stagione di lotta per dare garanzie a chi, nonostante tutto, è in prima linea per garantire legalità e sicurezza in città. Bisogna andare oltre le frontiere tradizionali della contrattazione per includere chi finora è rimasto fuori: i vigili urbani precari. L’Usb, in questi anni, ha rappresentato - scrivono dalla Federazione di Agrigento - un punto di riferimento puntuale per le lavoratrici e i lavoratori, una presenza costante in ogni luogo di lavoro.Chiederemo al sindaco Lillo Firetto un incontro urgente utile al superamento delle criticità finora emerse".