Teatrino delle marionette con Giufà e Bubu per spiegare il riciclo di carta e cartone

E' Agrigento l'ultima tappa della seconda edizione del “mese del riciclo di carta e cartone organizzata da Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici in collaborazione con la federazione della carta e della grafica, Assocarta e Assografici e Unirima e il patrocinio di Anci, Confindustria e Ministero dell'Ambiente.

Per tutto il mese infatti, in diverse località della provincia, nelle scuole si è discusso del valore e delle potenzialità di carta e cartone e del loro riciclo con iniziative culturali, appuntamenti educativi, incontri informativi rivolte a cittadini, scuole, mass media, istituzioni, associazioni e aziende. Ad Agrigento, grazie alla collaborazione delle imprese Iseda, Sea ed Ecoin che hanno in appalto il servizio di raccolta nel capoluogo, sarà allestito il “Teatrino delle marionette con Giufà e Bubu”, uno spettacolo rivolto a tutti i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie degli istituti comprensivi “Anna Frank” e “Garibaldi” ma anche alle loro famiglie.

I protagonisti, oltre che i bambini, saranno appunto due marionette, una scimmietta e un operatore ecologico operante con il vecchio metodo di raccolta stradale non differenziata. Ai bambini sarà spiegato il metodo di raccolta differenziata e come effettuarla in maniera corretta. Successivamente, i bambini interagiranno con le marionette e spiegheranno loro come eseguire la raccolta differenziata. Gli alunni saranno anche coinvolti in una lezione ambientale che verterà sulla spiegazione dell’intero ciclo della carta, della plastica, del vetro, del metallo, dell’organico e del secco residuo indifferenziato.

Il calendario prevede per i giorni 25 e 26 marzo, il coinvolgimento dell'istituto comprensivo Garibaldi al plesso Lauricella. Il 27 marzo, sarà la volta dell'istituto comprensivo Anna Frank al plesso Carpi-Mazzini e infine, giovedì 28 marzo, l'ultimo appuntamento al plesso Garibaldi. Tutte le giornate inizieranno alle 9.30 con due turni distinti per coinvolgere quanti più bambini possibile.