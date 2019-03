Festa della donna, l'augurio delle Poste: "Ad Agrigento due uffici interamente al femminile"

Sono due gli Uffici Postali della provincia di Agrigento composti interamente da donne: in città (via Atenea 333) e a Lampedusa (via Piave 1).

"Ad oggi in Sicilia - spiega l'ufficio stampa delle Poste con una nota - le donne applicate in Poste Italiane sono il 46%, con una percentuale in costante aumento a capo degli Uffici Postali, a riprova dell’attenzione che l’azienda ha nella promozione di una cultura d’impresa inclusiva. Dati che confermano l’impegno di Poste che, in oltre 150 anni di storia, ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del lavoro femminile in Italia: la prima donna è stata assunta nel 1863".