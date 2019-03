Disinfestazione, il Comune impegna 32 mila euro e muove i passi per appaltare il servizio

La somma necessaria - 32.061,82 euro - è stata impegnata. Il Comune, adesso, sta facendo ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni per appaltare il servizio di disinfestazione del territorio, degli uffici comunali e delle scuole. Appena nei giorni scorsi, l'Asp di Agrigento aveva richiamato - visto che i Comuni sono in ritardo - tutte le amministrazioni della provincia a mobilitarsi per dare corso a disinfestazioni e derattizzazioni.

L'ufficio Sanità di palazzo dei Giganti non possiede mezzi e attrezzature per effettuare la disinfestazione ad ampio raggio, in particolare nelle aree aperte al pubblico dove gli interventi devono essere fatti con idonei nebulizzatori e mezzi durante le ore notturne. L'ente ha dunque approvato il capitolato tecnico e il preventivo di spesa e darà corso - sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni - alla procedura negoziata.