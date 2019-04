Concorso di poesia “TeatrAnimainversi”, scelta la giuria della seconda edizione

Nominata la giuria di esperti del concorso di poesia TeatrAnimainversi – II edizione, costituita da Alessandro Accurso Tagano, libraio e coordinatore sindacato italiano librai Sicilia, Gaetano Aronica, attore, regista e presidente della fondazione Teatro Pirandello Agrigento, Margherita Biondo, docente, scrittrice e pittrice, Antonio Liotta, editore Medinova, Francesco Pira, professore di comunicazione e giornalismo presso l’Università degli Studi di Messina, Marco Savatteri, autore, regista e direttore della Casa del Musical Agrigento, Daniela Spalanca, docente, giornalista e scrittrice; Stelio Zaccaria, giornalista.

Alla seconda edizione del concorso TeatrAnimainversi, indetto dall'associazione culturale TeatrAnima di Agrigento, potranno partecipare componimenti poetici di autori di età compresa tra i 16 e i 25 anni e over 25. Si concorre con un solo componimento poetico inedito, in lingua italiana, a tema libero, di lunghezza non superiore ai 50 versi. Il componimento poetico dovrà pervenire, entro e non oltre il 31 maggio 2019 all’indirizzo email dell'associazione culturale TeatrAnima Agrigento teatranima@libero.it.

È, inoltre, possibile spedire tutto il materiale nella sede legale dell’associazione, in via Acrone 43, Agrigento o ancora, consegnarlo alla libreria “Il mercante di libri“, in via Atenea 76, ad Agrigento.

Per consultare il regolamento del concorso e la scheda di partecipazione:

- Visitare la pagina o il gruppo Facebook dell’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento o la pagina Facebook, TeatrAnimainversi.

- Inviare una e-mail all’indirizzo: teatranima@libero.it

- Recarsi presso la libreria “ Il mercante di libri“ sita in via Atenea n. 76, 92100 Agrigento.

- Telefonare ai numeri: 3270044269 - 3291148371