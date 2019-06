Carenza di sangue in ospedale, organizzata una giornata di donazioni

Al centro trasfusionale dell'ospedale "San Giovanni di Dio" c'è carenza di sangue.

Avsa organizza - per domenica - una giornata per la donazione di sangue, in ospedale, dalle 8,15 alle 12,30 sarà possibile donare. "Fate il possibile - viene lanciato un appello - per non mancare il sangue che è vita e non possiamo voltarci a guardare altrove. Rispondiamo in massa alla richiesta".