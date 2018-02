Agrigento capitale della cultura, Di Rosa: "Ogni sostenitore doni 1.000 euro al consorzio universitario"

“Agrigento è già Capitale della Cultura, anche se non ha vinto? Bene, chi vuole sostenere davvero questa città metta mano al proprio portafoglio e contribuisca subito a rilanciare il Consorzio universitario”.

Così interviene Giuseppe Di Rosa coordinatore del movimento Mani Libere che aggiunge: "“Da quanto comunicato dal sindaco ad oggi, ci sarebbero decine, quasi centinaia, di associazioni culturali e numerosi enti pronti a sostenere la città per gli eventi pensati per festeggiare i 2600 anni dalla sua fondazione. Tantissimi sono stati gli “endorsement” di personalità di rilievo politico, imprenditoriale e dello spettacolo. Se ognuno di loro mettesse mille euro di tasca, si riuscirebbero a raccogliere risorse economiche importantissime, che io ritengo sia necessario spendere innanzitutto per la salvaguardia del nostro Consorzio Universitario, ormai ridotto ad uno scatolo vuoto e in perenne attesa di un rilancio. Io per primo (come avevo proposto già nel 2014) e con me tanti dei componenti il movimento Mani Libere, siamo pronti a contribuire per il bene della città di Agrigento e di questa provincia".