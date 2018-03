“Futilia”, in pubblicazione l’opera-terza dello scrittore agrigentino Antonio Gallucci

"Mentre riponeva lo stick nella borsa, qualcosa aveva colpito i margini del campo visivo di Nagiko, costringendola a rivolgere l’attenzione una decina di metri più in là, verso il lato opposto della strada che costeggiava il lungomare.

Fra due bidoni dei rifiuti e un muro basso che sapeva di antico, qualcuno aveva deposto e abbandonato un enorme baule blu, da una serratura del quale colava un ripugnante grumo di ruggine. Poco distante, dentro una pozzanghera, giaceva lo scheletro di un ombrello e, dall’alto, un piccolo albero tendeva un ramo spezzato verso le ossa metalliche dell’ex parapioggia, da cui pendevano agonizzanti brandelli di tessuto scuro.

Dentro l’orrore, immobile e sospeso, dondolavano infine, con tetra armonia, il dorso di un artiglio, sporgente da una fessura del baule e le piccole foglie del ramo che, in qualche modo, proteggeva l’ombrello dal vento.

Nagiko, ogni arto immobile, aveva sgranato le spettacolari mezzelune scure che aveva per occhi, al fine di registrare ogni dettaglio della scena: baule-grumosospeso-scheletrometallico-pietosobracciodilegno-manooscena".

EKT Edikit è orgogliosa di presentare tra le sue pubblicazioni, il terzo lavoro di Antonio Gallucci.

In queste pagine, una scrittura onirica trascina il lettore all’interno di un’avventura dal sapore antico. La capacità evocativa dell’autore è in grado di emozionare nel profondo, narrandoci le storie di sei personaggi in cerca d’autore, che si ritrovano loro malgrado coinvolti in una vicenda molto più grande di loro: una Contesa che vede le sue origini ai tempi del Conquistador Cortés e della sua amante Malinche.

“Futilia” è la quarta uscita della collana targata EKT dedicata ai romanzi brevi di narrativa contemporanea.

Antonio Gallucci nasce nel 1975 ad Agrigento, città nella quale vive tuttora.

Ama la letteratura americana, Kafka e le poesie di Carver, e dopo aver studiato archeologia e letto un paio di libri che gli hanno cambiato la vita, ha scoperto la bellezza della scrittura e del raccontare storie.

“Futilia” è il suo terzo romanzo, dopo “Iceberg” (ambientato in un circolo di tennis, pubblicato per 96, rue de-La-Fontaine) e “Il ContaOmbre” (una storia per bambini, edito da La Ruota), e il primo per EKT Edikit.

EKT Edikit, casa editrice nata da un’esperienza decennale e internazionale nell’editoria musicale, è impegnata nella promozione di scrittori emergenti. La sua missione è quella di divenire un punto di riferimento per gli scrittori esordienti, seguendoli passo dopo passo nel loro lavoro creativo.

Il libro sarà ordinabiledal 10 aprile, in versione cartacea sul sito della casa editrice, su ibs.it, e sarà disponibile in tutte le librerie che vorranno esporlo. Sarà inoltre acquistabile in versione digitale su Amazon.