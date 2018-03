Presidio ematologico, Frizzi voleva sostenere la causa dell'Ail di Agrigento

“Frizzi era un amico dell’Ail, ma soprattutto della sezione di Agrigento – afferma il presidente Anna Bonsignore, che esprime il suo personale dispiacere per la perdita di un grande uomo come Fabrizio Frizzi - . Era un convinto sostenitore delle nostre campagne a favore della ricerca e proprio lo scorso anno ci incontrammo a Roma dove gli svelai il progetto di costruire un presidio ematologico nella nostra provincia e lui senza esitare mi fece la promessa che sarebbe venuto ad Agrigento per sostenere la causa. Sono veramente addolorata per questa prematura scomparsa e a nome di tutti i volontari della nostra provincia vogliamo far sentire la nostra vicinanza alla famiglia di Fabrizio”.