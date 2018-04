L'Ail Agrigento riconfermata nel comitato consultivo dell'Asp

Anche per il prossimo biennio l’Ail – sezione provinciale di Agrigento “Diana”, è stata riconfermata nel comitato consultivo aziendale dell’ASP di Agrigento.

“È senza dubbio - ha dichiarato il presidente dell’Ail Agrigento, la dottoressa M. Anna Bonsignore – un riconoscimento per il lavoro svolto dalla nostra associazione, tramite naturalmente tutti i nostri volontari che quotidianamente sono impegnati sul campo.

Da sempre ci battiamo per i diritti del malato e proseguiremo nel nostro impegno per cercare di migliorare a 360 gradi la sanità ad Agrigento e provare a ottimizzare tutti i servizi sanitari e creare quelle eccellenze che da noi mancano, ma che è possibile far sorgere anche nel nostro territorio.

Sperando nel contributo della classe medica e pronti a recepire tutti i suggerimenti di medici, personale paramedico e pazienti, per cercare di svolgere al meglio il mandato.

Rimaniamo – ha concluso la dottoressa Bonsignore – a disposizione di quanti volessero approfittare dei nostri servizi, dei nostri consigli e delle nostre competenze, perché la nostra principale “mission” è quella di cercare di venire incontro alle esigenze degli ammalati e dei loro familiari”.