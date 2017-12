"Agrigento 2020", arriva il sostegno dell'artista Francesco Toraldo

Continuano a pervenire al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, note ed endorsement a sostegno della candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2020. Questa volta a scrivere è l'artista Francesco Toraldo.

"La storia della città di Agrigento - scrive Toraldo nel suo endorsement - è stata caratterizzata dall ‘incontro e dalla fusione delle migliori e diverse civiltà del mondo antico. La stratificazione della cultura greca, romana, araba e normanna tutt’oggi, vivono nella meravigliosa Valle dei templi, nei vicoli e nei quartieri del centro storico, nell’ architettura dei suoi palazzi. Agrigento è permeata di profumi e colori del mondo orientale ed occidentale in una cornice geografica privilegiata, musa ispiratrice di quanti ne hanno di lei respirato l’unicità e le contraddizioni. Per tale sua fecondità di storia e tradizioni di arte e cultura Agrigento con la sua “sicilianità” ha influenzato la mia creatività di artista e ne ha acceso i colori. Anche per questi motivi sostengo la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura"