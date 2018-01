"Agrigento 2020", arriva l'endorsement dello scrittore Tommaso Giagni

Lo scrittore Tommaso Giagni è intervenuto con un proprio endorsement a sostegno della candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2020. "Sostengo con gioia la candidatura di Agrigento a Capitale italiana della Cultura 2020, - scrive Tommaso Giagni - per ragioni tanto oggettive quanto personali. Intanto per l'appassionata partecipazione che ho trovato da scrittore in occasione di incontri su temi letterari. Credo soprattutto che meriti di essere valorizzato il contributo culturale che la città ha dato al nostro Paese: evidentemente attraverso le opere di una figura imprescindibile come Luigi Pirandello, e parimenti attraverso l'incanto che la Valle dei Templi ha agito sull'immaginario non solo italiano. Ho infine pochi dubbi sul fatto che scegliere Agrigento avrebbe un forte impatto simbolico, in questo momento storico, per come la fertile commistione di culture è intervenuta sul territorio e ha lasciato le sue tracce".