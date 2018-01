"Agrigento 2020", arriva l'endorsement dello scrittore Gaetano Savatteri

"Agrigento può e deve essere Capitale italiana della Cultura 2020". Inizia così l'endorsement che lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri ha inviato al sindaco Lillo Firetto, a sostegno della candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2020.

"Per la sua storia, il suo patrimonio artistico, per la sua rilevanza letteraria, - continua Savatteri - Agrigento ha le carte in regola per giocare e vincere questa scommessa. In pochi chilometri quadrati è racchiuso un tesoro artistico antico di millenni, ma capace di parlare al presente. E oltre alla sua voce di pietra e di mare, Agrigento raccoglie anche le voci di grandi scrittori del passato e del presente, da Pindaro a Sciascia, da Pirandello a Camilleri che hanno il suono di questo paesaggio assoluto. Agrigento può e deve essere Capitale italiana della Cultura 2020 anche per riscattare un pezzo di Sud e di Sicilia spesso trascurato, negletto e carico di difficoltà. Per chi crede nel valore di riscatto della cultura - e io ci credo - il 2020 può e deve essere per questa città e per la sua provincia una grande occasione di ripartenza e di speranza".