Agrigento 2020, arriva il sostegno di Carmelo Sardo

Anche Carmelo Sardo, giornalista, scrittore e vice capo redattore del servizio cronache del Tg5 è intervenuto a sostegno della candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2020.

"Approvo e sostengono con entusiasmo la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2020 - scrive nel suo endorsement - La 'più bella città tra quante albergo son d'uomini' come la decantò Pindaro, con il suo passato glorioso di fasti greci testimoniato ancor oggi dal suo patrimonio artistico - architettonico, tra i più ricchi e maestosi al mondo; la città che diede i natali a Empedocle e a Pirandello; che ha sempre avuto l'ospitalità nella sua indole; che accoglie e ammalia con le sue eterne primavere esaltate da colori, odori e sapori; questa città dove sono cresciuto e mi sono svezzato come uomo e come professionista e dove torno sempre con immenso piacere per colmare la tiranna nostalgia che divora chi è 'costretto' ad andarsene, merita di poter ambire ad un traguardo così prestigioso, perché ne ha tutte le qualità che qui rimarco con appassionata convinzione".