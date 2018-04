Aggiudicate due gare d'appalto per strade e ambiente

Aggiudicate una gara d'appalto per i lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per la riapertura al transito della provinciale 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti. Lo rende noto il Libero Consorzio di Agrigento. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a 200.558 euro.

L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all'impresa Bcs Costruzione srl, con sede a Mistretta, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 37,7197% sull’importo soggetto a ribasso di 192.219 euro, per un importo netto di 119.714,57 euro, ai quali vanno aggiunti 8.339,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale di 18.053,57 euro più Iva). Seconda in graduatoria è l'impresa Intesa Verde srl di Trapani, che ha offerto il ribasso del 37,4422 per cento.

In qualità di stazione unica appaltante, l'ufficio Gare ha invece concluso l'iter, per conto del Comune di Palma di Montechiaro, per l'affidamento del servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento dell'impianto di depurazione delle acque nere provenienti dalla fognatura urbana e delle opere complementari dello stesso Comune. La Commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato il servizio all'impresa Gost srl con sede ad Assisi che ha ottenuto il miglior punteggio totale di 77,9007.

Sono ancora in corso, inoltre, altre gare per il miglioramento della viabilità interna, in particolare quella relativa ai lavori per assicurare la transitabilità sulla provinciale 26B nei tratti dissestati, dell'importo complessivo di 239.359 euro, alla quale partecipano oltre 200 imprese, e che è stata riconvocata per il prossimo 8 maggio per l'esame delle offerte.