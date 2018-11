Acqua torbida, tutto nei parametri: riattivata l'erogazione idrica a Grotte, Racalmuto, Campobello e Ravanusa

Acqua torbida nei serbatoi di Grotte, Racalmuto, Campobello di Licata e Ravanusa. A riscontrarlo era stata l'azienda sanitaria provinciale. Già in mattinata Girgenti Acque aveva reso noto d'aver avviato i controlli - nuovi campionamenti nei serbatoi dei Comuni interessati - per valutare i parametri. La distribuzione idrica dei Comuni di Grotte, Racalmuto, Campobello di Licata e Ravanusa era stata dunque sospesa. Poche ore dopo, con il dettaglio Comune per Comune dei risultati ottenuti dopo il campionamento, il servizio idrico è stato riattivato.

Racalmuto

I rapporti di prova - effettuati in arrivo e in uscita al serbatoio "Bovo" - hanno evidenziato valori conformi di torbidità e cloro residuo libero. A spiegarolo è Girgenti Acque S.p.A. che comunica di aver regolarmente ripristinato il servizio di distribuzione idrica nel Comune di Racalmuto.

Grotte

Anche a Grotte è stata regolarmente ripristinato il servizio di distribuzione idrica. Girgenti Acque ha reso noto d'aver effettuato i campionamenti dell’acqua al serbatoio - in arrivo e in uscita - "San Rocco" e alla fontanella di via Del Gesù. I rapporti di prova "evidenziano valori conformi ai parametri di torbidità e cloro residuo libero" - scrive il gestore - .

Ravanusa e Campobello di Licata

A Campobello di Licata e Ravanusa i controlli sono stati effettuati in questi punti:

Ingresso Serbatoio “Gargitella - Fondachello” Comune di Campobello di Licata;

Uscita Serbatoio “Gargitella - Fondachello” Comune di Campobello di Licata;

Ingresso Serbatoio “S. Vito” Comune di Ravanusa;

Uscita Serbatoio “S. Vito” Comune di Ravanusa;

Ingresso Serbatoio “Poggio Rotondo” Comune di Ravanusa;

Uscita Serbatoio “Poggio Rotondo” Comune di Ravanusa;

I rapporti di prova evidenziano - rende noto Girgenti Acque - valori conformi ai parametri di torbidità e cloro residuo libero. Regolarmente ripristinato il servizio di distribuzione idrica sia a Campobello di Licata che a Ravanusa.