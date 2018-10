L’acqua torna potabile a Comitini, parametri adeguati: rientra l’allarme

L’acqua torna potabile a Comitini. Dopo l’allarme lanciato lo scorso 12 ottobre, Girgenti Acque ha effettuato delle nuove analisi e la situazione è tornata alla normalità.

La società che gestisce il servizio idrico nella provincia di Agrigento, ha comunicato che i campioni di acqua prelevati a Comitini ora sono risultati tutti potabili. È così possibile revocare l’ordinanza sindacale che stabiliva “di utilizzare l’acqua ai soli fini non potabili e quindi per l’uso non domestico ossia non consumo, non igiene personale, non preparazione del cibo”.

I campioni sono stati prelevati in sei punti rete: arrivo serbatoio comunale; uscita serbatoio comunale; via Roma n.21; via Roma contatore n. 36897; via Nino Bixio n.41; via Apollo n.10.