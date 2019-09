Veicoli commerciali: modelli e caratteristiche

Esistono vari tipi di veicoli commerciali, dai Van (poco più grandi di un'automobile) ai furgoni, dai telonati ai cassonati, da quelli leggeri a quelli pesanti. La scelta dei veicoli commerciali va fatta in base alla quantità e alla tipologia di oggetti da trasportare, alla categoria di patente in possesso, agli utilizzi del mezzo stesso. Di solito si decide di acquistare veicoli commerciali per diversi motivi: la propria attività è senz'altro la ragione principale per l'acquisto di questo genere di veicoli.

Artigiani e liberi professionisti scelgono i veicoli commerciali per consegne a domicilio (corrieri, prodotti in vendita), trasporto di merci e attrezzature per il lavoro. La scelta dipende anche dal tipo di merce: la legge richiede l'uso di mezzi di trasporto specifici, come i veicoli commerciali ossia Autocarri atti al trasporto determinati prodotti. La categoria di merce e la destinazione determinano quindi la tipologia del mezzo da scegliere.

Modelli di veicoli commerciali: van, pick-up e furgoni

Per distribuire grandi quantità di materiale o oggetti ingombranti, è meglio usufruire della comodità di un Furgone più o meno grande. La maggior parte degli artigiani come elettricisti e idraulici si accontenta di un Pick-up (con ampia cabina e vano posteriore a giorno) o di un furgoncino. Mentre chi ha modeste esigenze di spazio preferisce il van (assomiglia a un'automobile con un cofano ampio ma rientra nella categoria autocarri).

Un dato di cui tenere conto è la capienza: i veicoli commerciali leggeri rientrano nelle 3,5 t. di PPT (peso totale a terra) e possono essere guidati con la patente B. I veicoli commerciali pesanti o industriali possono trasportare da 3,5 a 12 t. di PPT. È richiesta la patente C o superiore. I veicoli commerciali pesanti e leggeri possono essere completi di cella frigorifera. In base ai prodotti che trasportano, sono soggetti a limitazioni relativamente all'ingresso nei centri storici. Per PPT si intende il peso del mezzo a pieno carico.

Altri dettagli da notare prima dell'acquisto sono la qualità dei pneumatici, la potenza del motore e la performance dei freni, la marca; fra le migliori e storich sicuramente si segnalano Fiat, Iveco, Ford, Renault.