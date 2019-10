Il sistema Immobilizer auto: cos'è e come funziona

E’ sempre più frequente sentire anche in città piccole come la nostra di furti ad auto o quantomeno di tentativi andati a vuoto.

Allora come è possibile mettere al sicuro la nostra auto se non abbiamo un garage dove ricoverarla la sera o comunque per lunghe soste?

Una soluzione potrebbe essere l’immobilizer; un sistema antifurto elettronico, che è in grado di collegarsi con la centralina dell’auto e con il motorino d’avviamento. L’immobilizer nega il consenso di accensione del veicolo nel caso in cui non sia stato riconosciuto il codice elettronico presente nella chiave del veicolo. Ecco perché non è facile duplicare la chiave dell’auto.

Come funziona

Questo antifurto funziona per accoppiamento induttivo con antenna posta sul blocchetto di accensione. L’antenna, al momento dell’avviamento del veicolo, legge il codice della chiave e se questo è valido e viene riconosciuto dalla centralina, il veicolo potrà partire.

Per far si che il veicolo possa partire, la chiave dovrà essere dotata di un trasponder, cioè di un chip elettronico dotato di memoria. La memoria del trasponder contiene un codice elettronico. Così come il blocchetto di accensione, anche il trasponder della chiave dispone di un’antenna. L’antenna della chiave consente di trasmettere il codice del trasponder all’antenna del blocchetto di accensione.

Ciò comporta però che se vi cadono le chiavi a terra, potrebbe non partire più il veicolo: la caduta avrà causato un danno al chip del trasponder o all’antenna impedendo la comunicazione con la centralina e l’invio del “codice d’accesso” al veicolo.

Il trasponder non ha bisogno di nessun tipo di alimentazione perché per inviare il codice sfrutta un sistema passivo chiamato “accoppiamento induttivo”. In altre parole, il trasponder ricava l’energia necessaria al suo funzionamento sfruttando lo stesso segnale inviato dalla centralina. In ogni modo, se la batteria della chiave è scarica il meccanismo non funziona perché è l’antenna della vettura a non riconoscere la chiave.

Il meccanismo di funzionamento dell’immobilizer può diversificarsi. Nelle auto di fascia alta, infatti, si parla di comunicazione bidirezionale. I funzione delle tecnologie impiegate da diverse case automobilistiche (Fiat, Bmw, Ford e Mercedes).

L’immobilizer auto può sfruttare diverse tecnologie, le più diffuse sono quelle elencate di seguito

Immobilizer auto a codice elettronico fisso

Ogni chiave dell’auto dispone di un codice elettronico diverso. Il codice resta invariato a ogni accensione.

Immobilizer a codice elettronico variabile o immobilizer rolling code

In questo caso, il codice è riscritto dal motore a ogni avvio dell’auto. La procedura, o meglio, l’algoritmo che consente la variazione del codice di accensione dell’auto è nota solo al costruttore, quindi per avere un duplicato della chiave bisogna rivolgersi necessariamente al concessionario o a un buon intermediario.

Immobilizer con codice elettronico criptato o immobilizer crypto

La tecnologia sfrutta un trasponder di ultima generazione in grado di comunicare con la centralina dell’auto con una radiofrequenza protetta. Vi è una codifica bidirezionale dei dati.

Dove comprarlo

Se la vostra auto non è dotata di immobilizer o avete intenzione di cambiarlo, potete sfruttare una gran quantità di offerte. Il mondo automotive non manca di dispositivi immobilizer after market. Per farvi un’idea sui prezzi e i modelli disponibili di immobilizer auto il consiglio è di visitare la pagina Amazon dedicata.