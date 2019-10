Dispositivo antiabbandono per i seggiolini: sarà obbligatorio da Febbraio

E' stato firmato dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli il decreto che prevede l'obbligo di dotarsi dei dispositivi antiabbandono per i seggiolini dei bambini con età inferiore ai quattro anni.

Quando scatta l'obbligo

L'obbligo scatterà effettivamente verso la fine di febbraio, anche se al momento non è possibile conoscere la data esatta, in quanto occorre attendere la pubblicazione del decreto ministeriale contenente le caratteristiche tecniche dei dispositivi, sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione ma l'obbligo effettivo si avrà solo dopo 120 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale. Questo per consentire alle aziende di avere più tempo per adeguarsi e agli acquirenti di avere la certezza che il prodotto possieda le caratteristiche tecniche fissate dal decreto stesso.

Come funziona il dispositivo

Si tratta di un meccanismo in grado di attivarsi automaticamente e di dare un segnale al conducente al momento dell'attivazione. Il dispositivo darà un allarme con segnali visivi ed acustici, percepibili sia dentro che fuori dalla vettura. L'equipaggiamento potrà aggiungersi ai normali seggiolini già acquistati, anche se saranno in arrivo seggiolini con il dispositivo integrato.

Il decreto prevede che il dispositivo possa essere collegato ad un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o di chiamate, anche se, trattandosi di un cellulare, questo potrebbe avere la batteria scarica o trovarsi in una zona non coperta da segnale, con conseguente impossibilità di funzionamento del sistema di comunicazione.

Quanto costa il seggiolino antiabbandono

Il prezzo per il dispositivo attualmente parte da 50 auro per arrivare ai 100 euro; al fine di incentivare l'acquisto dell'equipaggiamento la Legge n. 117/2018 prevede dei contributi statali, anche se, per sapere effettivamente il loro ammontare e i soggetti che ne potranno beneficiare, occorre attendere la legge di Bilancio.