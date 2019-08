Una pulizia vetri auto accurata per una guida più sicura

La scelta di un buon liquido lavavetri è indispensabile per assicurare una pulizia ottimale del parabrezza, condizione necessaria per una guida piacevole e in sicurezza. Polvere, smog e basse temperature mettono infatti a dura prova i circuiti di erogazione. Quest’ultimi, dunque, necessitano di un detergente efficace che possa risolvere i piccoli inconvenienti che si possono verificare durante le operazioni di pulizia dei vetri.

Effettuare un’accurata pulizia vetri auto aiuta a rendere la guida più sicura ed evitare che fastidiosi aloni possano ostacolare la visuale di guida. Pulire i vetri auto evita di conferire all’automobile un aspetto trascurato e dona lucentezza e brillantezza a tutto il veicolo.

Innanzitutto, è sempre opportuno controllare la presenza del liquido tergicristalli, per non rimanerne sprovvisti all’improvviso. Eviteremo così di trovarci senza liquido tergicristalli quando, magari, si ha la necessità di lavare i vetri durante la guida. Ma tutto ciò non basta. E’ necessario che i vetri siano curati anche dall’interno e con prodotti specifici per evitare di peggiorare la situazione. La maggior parte delle auto di nuova generazione hanno ormai i sensori che segnalano al computer di bordo.

Prodotti per detergere e pulire vetri auto

Utilizzare prodotti specifici per lavare vetri auto serve ad evitare rischi di perdita di visibilità durante la guida e a donare lucentezza a tutta l’automobile. E’ importante detergere bene i vetri senza lasciare aloni che possano disturbare la vista durante la guida.

Oltre a lavare in profondità e pulire i vetri auto è importante che i prodotti utilizzati abbiano al loro interno una forza sgrassante senza precedenti. Ultima ma non meno importante caratteristica è la facilità nell’asciugarsi senza lasciare tracce o aloni.

Molti prodotti sono in versione spry, comodi da passare con un panno che poi asciughi; esistono anche prodotti già presenti su salviette imbevute, estremamente pratiche da tenere nel cruscotto dell’automobile e da usare all’occorrenza.

Ecco alcuni dei prodotti in commercio:

Meguiar's G-8216EU Meguiar's 73455 Glass Cleaner Pulitore Vetri

Wemk 30Pcs Liquido lavavetri Pastiglie Effervescenti

Mafra Wipes Vetri Panni per Vetri Auto