Come scegliere la batteria auto più adatta alla nostra vettura

Tra gli elementi principali di una vettura c’è la batteria auto. L’avanzare della tecnologia implica auto sempre più accessoriate e ricche di optional che inevitabilmente determinano un ingente consumo di energia. Per questo motivo proprio la batteria auto gioca un ruolo essenziale nel garantire un veicolo sempre più efficiente e funzionale.

Fino a qualche anno fa, la batteria auto risultava necessaria principalmente solo per avviare il motore, per alimentare i fari e poche altre funzionalità: oggi, complici i molteplici sistemi di comando elettronici che costituiscono le nuove tecnologie automobilistiche e che controllano ad esempio la sicurezza, il movimento dei cristalli, autoradio di ultima generazione, sensori di parcheggio e frenata assistita, si rendono necessarie batterie sempre più performanti, in grado di garantire affidabilità in ogni condizione.

Proprio per queste motivazioni risulta basilare saper scegliere la batteria auto più adatta alla propria autovettura qualora si rendesse necessaria la sostituzione dell’accumulatore posto di serie sulla vettura. È pertanto necessario valutare una serie di parametri che influiscono in maniera significativa sulle performance del veicolo.



Come scegliere la batteria auto più indicata

Non esistono batterie auto universali adatte cioè ad ogni tipologia di veicolo e modelli. È pertanto necessario prendere in considerazione in primis la capacità della batteria che dovrà variare in funzione delle caratteristiche del motore e della quantità di componenti elettronici alimentati dalla stessa. In questo caso è opportuno consultare l’etichetta posta sulla batteria auto o le caratteristiche tecniche incluse nel manuale d’uso del veicolo che evidenziano non solo la capacità della batteria espressa in amperora, ma anche la corrente continua in ampere necessaria ad alimentarla: in questo caso sarà importante scegliere una batteria che presenti un valore A particolarmente elevato.

A rappresentare un fattore importante però, non sono solo le caratteristiche tecniche ma anche le dimensioni dell’accumulatore. Importante è misurare sempre la batteria auto di serie connessa al motore confrontandone tutte e tre le dimensioni presenti della batteria sostitutiva scelta: se la batteria risultasse eccessivamente grande non entrerebbe nell’alloggiamento presente nel vano motore. Diversamente se risultasse troppo piccola, determinerebbe notevoli rischi durante la guida sia a causa della capacità di carica insufficiente, sia perché sarebbe cosa impossibile, fissarla adeguatamente al suo supporto.

Come solitamente avviene per gran parte dei pezzi di ricambi per l’auto, emergono sempre molteplici dubbi e perplessità legate all’acquisto di un prodotto di marca, originale e di qualità piuttosto che di un’alternativa economica e low cost. In questo caso se i dati tecnici della batteria auto sono fedeli e perfettamente coerenti ai requisiti richiesti dal veicolo è difficile sbagliare: tuttavia è sempre preferibile investire un po’ di più in una batteria sicuramente efficace e performante piuttosto che correre rischi inutilmente optando per alternative economiche o marchi sconosciuti che potrebbero, specie a lungo termine pregiudicare l’integrità del motore e creare non poche problematiche.

Prima di effettuare l’acquisto di una nuova batteria auto, è opportuno considerare una serie di variabili determinanti. La batteria auto è un accumulatore e in quanto tale, è costantemente sottoposta al ciclo di carica. Questo implica che se risulta di qualità inferiore, a lungo termine la sua capacità di caricamento diminuisce caratterizzando la necessità di sostituire la stessa con una nuova batteria. Se la qualità della batteria auto è discreta ma non eccellente, automaticamente avviene un incremento del rischio di uscita cieca: questo significa che può verificarsi uno scaricamento graduale che comporta la totale perdita dell’energia accumulata e la conseguente mancata accensione del veicolo.

È importante inoltre ricordare che le batterie auto di scarsa qualità risultano sempre particolarmente sensibili alle fluttuazioni di temperatura: in inverno possono pertanto causare non pochi problemi durante l’avviamento del motore. Per questo motivo le batterie auto di marca risultano molto più affidabili ed efficienti in qualsiasi condizione climatica.

Quando dunque si rende necessario l’acquisto di una nuova batteria auto, è basilare non prendere in considerazione unicamente il prezzo. Risparmiare momentaneamente con una batteria a basso costo potrebbe implicare una successiva spesa più ingente che costituirebbe un notevole danno sia per la vettura che per il nostro portafoglio.