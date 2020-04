Cambio gomme invernali: proroga fino al 15 Maggio

Lo scorso 15 aprile è scaduto il periodo durante il quale vigeva l'obbligo su molte strade ed autostrade di montare gomme per la stagione invernale o fredda (iniziata lo scorso 15 novembre).

Vista l'emergenza Coronavirus, la Motorizzazione Civile con una circolare ha stabilito che ci saranno 30 giorni di tolleranza (fino al 15 maggio) senza correre il rischio di incorrere in una sanzione.

La fine del lockdown, fissata per il 3 maggio, dovrebbe sulla carta dare la possibilità agli automobilisti di mettersi in regola. E' però probabile che ci siano code ed assembramenti presso i gommisti, motivo per il quale è possibile che il Ministero dei Trasporti intervenga per chiedere una ulteriore proroga.

Per coloro che saranno costretti ad attendere fino al 15 maggio prima di cambiare le gomme invernali in questo periodo conviene alzare la pressione di 0,2 bar rispetto al gonfiaggio previsto per le gomme estive di pari misura.