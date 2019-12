Tre vecchie signore si rifanno il look: Golf, Toyota Supra e Mini Clubman

Sono tre modelli che hanno segnato la storia dell'automobile mondiale: la Golf giunta all'ottava serie, la variante Clubman della Mini e la Toyota Supra.

La nuova Golf prodottada Wolkswagen accontenta tutti, tecnologica, iperconnessa e sempre al passo con i tempi è giunta all'ottava generazione; lìazienda tedesca ha messo appunto lo storico modello anche in versione mild hybrid con potenza da 90 a 300 cv.

La nuova Mini Clubman, aggiornata stilisticamente e sempre molto elegante nei suoi interni, si fa riconoscere per la calandra ridisegnata e le luci posteriori a led con il design Union Jack. Monta motori tra 102 e 192 cv e ha in dotazione il MIni Connected Navigation con display touch.

E' il ritorno del mito giapponese che per trentanni ha fatto la storia; quest'auto monta un motore anteriore a trazione posteriore che offre grandi prestazioni e regala divertimento allo stato puro. Certo il suo prezzo non è uno scherzo, circa € 66.000, ma di certo è un vero pezzo cult per gli amanti del genere.

