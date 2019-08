Automobili a km 0: pregi e difetti

Perché si chiamano auto a Km 0 e qual è la vera convenienza nell'acquisto di queste vetture che sono diventate di sempre maggiore interesse per il mercato italiano?

Per auto a Km 0 si intende come facilmente intuibile una vettura che non ha praticamente mai viaggiato su strada e che ha un numero di chilometri risibile e dimostrabile. A volte sono poche decine a volte qualche centinaio, al massimo 2-3 mila. Ma sotto l’aspetto dei regolamenti di vendita tra le due proposte c’è una bella differenza. Si tratta quasi sempre di auto che la casa costruttrice ha messo a disposizione dei propri dipendenti o delle concessionarie e che vengono poi date in vendita ai privati: il vantaggio è non solo di carattere commerciale ma anche fiscale. Di norma non dovrebbero aver percorso più di 100 chilometri: in questo caso si può parlare di auto a chilometri zero diversamente la vettura deve essere esposta e presentata come auto aziendale.

Tutti hanno voglia di trovare un affare, di comprare un’auto praticamente nuova al prezzo di un usato che arriva anche al 30% di sconto sul prezzo di listino: ma bisogna anche sapersi accontentare. Difficilmente sarà disponibile l’allestimento migliore o che si pretende e il colore non sarà magari quello che si voleva.; dunque bisogna sapersi accontentare.

Il vantaggio di un’auto a Km 0 è che non comporta attese: la macchina è per definizione già esistente e consegnabile. Pochi giorni ed è pronta, senza dover aspettare il proprio modello magari per settimane.

Qualche consiglio

Provarla: se la prova su strada è sempre necessaria di fronte a un acquisto così importante come quello di un’auto su un’auto già usata è ancora più importante perché magari si sta comprando qualcosa che non è completamente nelle proprie corde: un diesel invece di un benzina, un Bi-Fuel o GPL invece di un classico modello a gasolio.

Controllare ogni segno sulla carrozzeria e il suo stato: sarà sicuramente una macchina a garanzia quasi piena ma magari potrebbe essere rimasta alcune settimane parcheggiata in qualche piazzale prima di essere esposta.