Tapezzeria sedili: pelle o tessuto?

La cura della vettura mette in conto anche la tappezzeria dell’auto; in pelle o in tessuto, presente sui sedili interni, che dà quel tocco di lusso in più, di bellezza e di pregio, la tappezzeria, è una tecnica, infine, di artigianato che richiede una cura particolare, ma che dà risultati veramente di classe. Questa, come tutte le cose, ha sia degli aspetti positivi sia negativi: i costi, la pulizia, i vari tipi e i vari accorgimenti da adottare con le varie tipologie.

I tipi di tappezzerie auto

Esistono diversi materiali da utilizzare per la tappezzeria della nostra auto. Spesso un cliente che vuole comprare una macchina utilitaria, ad esempio, non dà molta importanza a questo, ma se il suo budget glielo permette può scegliere quello che più gli piace. In genere i rivestimenti dei sedili in pelle sono quelli più ambiti, perché hanno una qualità estetica invidiabile. Esistono rivestimenti in: pelle stampata, pelle nappa, ecopelle e finta pelle, ma anche in tessuto, anche se nel mercato auto odierno non viene quasi più usato, come il velluto e l’alcantara.

Gli accessori interni per auto

La tappezzeria della nostra autovettura ha bisogno di cura, da questo punto di vista possono venire in soccorso gli accessori per interni, come il coprisedile, che a poco prezzo permette di ricoprire la parte più esposta del sedile per evitare che si consumi. La stessa cosa vale per le fodere, che possono essere di diversi materiali, per rendere più confortevole la guida e la permanenza sul veicolo. E anche i cuscini, che si posizionano nella parte del sedile dove ci si siede, per avere ancora più comfort per il guidatore o per i passeggeri. Questi accessori possono anch’essi essere realizzati utilizzando materiali per cui è stato usata la tecnica della tappezzeria, e vengono scelti sempre seguendo i gusti di ciascuno.

I costi

Per quanto riguarda i costi per il rivestimento degli interni, in pelle e in tessuto, questi possono essere già compresi se si compra un auto nuova, o usata, che ha questo tipo di tappezzeria. Oppure si possono sostituire interamente o parzialmente, con prezzi diversi, con metodi fai da te o rivolgendosi a un professionista.

Ma quali sono nello specifico questi costi? Per i rivestimenti dei sedili in pelle si utilizza un materiale costoso, quindi anche il prezzo per sostituirlo sarà alto. In linea di massima per sostituire i soli coprisedili il costo, comprendente l’ordine del preciso modello dalla casa automobilista o da un rivenditore autorizzato, è tra i 200 e i 1000 euro per una coppia. Sempre a seconda del materiale scelto, che influirà sul prezzo finale, per quanto riguarda il cambio dei seggiolini, cioè l’intera parte di materiale, può venire a costare dai 200 ai 750 euro l’uno, ma anche fino a 2000 euro per una coppia. L’installazione, inoltre, della nuova tappezzeria può avere un costo dai 100 agli 800 euro, prezzi che vanno aggiunti a quelli riportanti in precedenza.

Come pulire la tappezzeria auto

Per le pulizia degli interni in pelle dell’auto bisogna prestare molta attenzione. Per il lavaggio dell’auto, ad esempio, in particolare la tappezzeria, bisogna rivolgersi a esperti, perché se si procede con prodotti casalinghi si può incorrere in spiacevoli sorprese.

Se non sono in pelle, invece, è possibile pulirle con un panno in microfibra, passandolo delicatamente sui sedili, insieme a un mix di aceto di vino, di bicarbonato di sodio e di sapone neutro. Anche per la pelle si può passare un panno in microfibra umido, ma senza alcun composto per evitare di creare delle macchie ancora più difficile da togliere.

I sedili interni dell’auto, come già detto ampiamente, sono una delle cose a cui bisogna fare maggiormente attenzione in un auto, perché si possono danneggiare, involontariamente, molto facilmente. Ma dove andare se questi presentano graffi o sono consumati? Come detto in precedenza, per sostituire la tappezzeria è opportuno rivolgersi a negozi specializzati e affidarsi a professionisti.