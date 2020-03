Mascherine self-made e donazioni alle famiglie in difficoltà, la città: "Grazie sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Arrivano messaggi di ringraziamenti da parte dei cittadini di Raffadali per le lodevoli iniziative del sindaco Silvio Cuffaro, allo scopo di fronteggiare l'emergenza sanitaria ed evitare la diffusione del contagio da Coronavirus. In questi giorni difficili, infatti, il sindaco Silvio Cuffaro con l'ausilio di alcuni volontari ha provveduto alla produzione di mascherine self-made da distribuire in parte alle persone più vulnerabili e al personale del carcere "Di Lorenzo" di Agrigento. Tra le iniziative messe in campo dal Comune di Raffadali, anche la donazione di buoni pasto a favore delle famiglie in difficoltà economiche e la sanificazione delle strade cittadine, grazie ad alcuni agricoltori locali che hanno messo a disposizione i loro vaporizzatori. Per i cittadini che necessitano i farmaci a disposizione presso il Presidio Ospedaliero di Agrigento, invece, è prevista la possibilità di delegare i dipendenti dell'Asp per il ritiro. Intanto, proseguono sempre più serrati i controlli da parte delle forze dell'ordine anche davanti ai supermercati, dopo che il sindaco Cuffaro ha disposto la verifica degli scontrini della spesa per vedere chi va a farla troppo spesso. Per questi motivi, la cittadinanza raffadalese sente il dovere di ringraziare il sindaco di Raffadali, l'amministrazione comunale, i volontari e le forze dell'ordine che ogni giorni sono in prima linea per fronteggiare l'emergenza. Inoltre, si rinnova l'invito a rimanere a casa ed uscire solo per motivi strettamente necessari o per esigenze lavorative.