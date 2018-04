Maratona fotografica "la mia settimana in Sicilia" vinta dalla messicana Abril

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Abril Sanchez Alba, 16 anni, messicana, è la vincitrice della maratona fotografica “La mia settimana in Sicilia” (6a edizione), per una foto che rappresenta un caratteristico piccolo edificio di un nostro paese; 2°e 3° posto per le foto di Nanthida Rangsoyo, belga fiamminga e della cinese Yating Hao. Venerdì 13 il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, e la dott.ssa Antonella Triolo, dirigente dell’IISS “Crispi”, hanno consegnato alle vincitrici del concorso fotografico piatti commemorativi dei ceramisti saccensi Fratelli Dimino. Si è così conclusa la Settimana di Scambio 2018 organizzata dai volontari del Centro Locale di Sciacca di AFS Intercultura coordinati dalle responsabili di questo progetto, Maria Dimino e Carmela Scimè con Lina Bellanca. Dal 7 aprile, infatti, ai cinque studenti stranieri Bianca, Eliana, Hao, Milk e Klaus che già frequentano un anno scolastico presso i licei “Fazello” e “Crispi”, si sono aggiunti otto partecipanti alla Settimana di Scambio provenienti da varie città italiane. Essi sono stati ospitati da famiglie locali: a Ribera dalla famiglia Scozzari la norvegese Emma, proveniente da Fermo, e dagli Amari la messicana Abril, da Brescia; a Montallegro la giapponese Miuyi Matsui, da Udine e la tedesca Katrina Lambart, da Reggio Emilia sono state accolte dalle famiglie Quadrone e Porrelli. Le famiglie saccensi Bentivegna, Caruana, Ficani e Turturici hanno ospitato lo slovacco Sam da Irsina (Mt), la belga fiamminga Nanthida, da Biella, la tailandese Kitty, da Verona, e la Hongkongese Yui Man Kwan da Conegliano. Questi tredici studenti hanno vissuto una settimana densa: hanno condiviso attività interculturali con le classi seconde del “F. Crispi” di Ribera, e con alcune classi del Classico “T. Fazello” di Sciacca. I ragazzi, sempre molto interessati e curiosi, a Ribera hanno visitato il castello di Poggio Diana e degustato le ottime arance e le spremute freschissime presso l’azienda agrumicola del dott. Paolo Ganduscio; a Sciacca, oltre a visitare la città, hanno visto all’opera i ceramisti Dimino. I ragazzi hanno anche ammirato il Duomo e il Chiostro di Monreale, la Cappella Palatina ed il teatro Massimo a Palermo. Inoltre gli studenti delle III e IV turistico del “Crispi” li hanno guidati nella visita della Valle dei Templi. Maria Imbornone Centro Locale di Sciacca di AFS Intercultura