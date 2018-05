Malattie reumatiche, al via la campagna di prevenzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Aumentare il livello di conoscenza dei cittadini sulle malattie reumatiche che colpiscono più di 5 milioni di italiani d’ogni fascia d’età. È questo l’obiettivo della nuova campagna di prevenzione del Centro Medico Bellanca di Sciacca, che in questo mese darà la possibilità ai pazienti interessati di effettuare un consulto gratuito con uno specialista. La diagnosi precoce nelle malattie reumatiche è fondamentale: se non curate adeguatamente e nei tempi giusti, dopo 10 anni circa il 50% delle forme più severe va incontro ad una invalidità permanente. “La campagna nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle malattie reumatiche, fornendo informazioni corrette sui sintomi da non sottovalutare e sul corretto stile da vita da adottare – spiega il dottor Saverio Liuzza, specialista in reumatologia - . La prevenzione svolge un ruolo importantissimo. Se le malattie reumatiche non vengono curate in modo adeguato e tempestivo possono compromettere seriamente la qualità della vita dei cittadini. La maggior parte delle persone tende a trascurare le prime avvisaglie di queste patologie, come dolori articolari e muscolari persistenti, predisposizione alla stanchezza, rigidità osteoarticolare e lombalgia, mani fredde e secchezza oculare. Molti cittadini sono convinti che siano solo dei semplici dolori provocati dall’invecchiamento o dal clima. Eppure le malattie reumatiche rappresentano complessivamente la prima causa di disabilità nel nostro Paese.” Il Centro Medico Bellanca è diventato in poco più di 2 anni un punto di riferimento sul territorio, grazie alla grande attenzione verso la prevenzione continua e la salute dei cittadini. “Con questa campagna prosegue il nostro impegno per la prevenzione – sottolinea Giuseppe Bellanca, direttore amministrativo della struttura saccense - . Siamo molto soddisfatti dell’avvio del nostro terzo anno di attività. Da gennaio ad oggi, un gran numero di pazienti si è affidato al nostro centro di via Marx a Sciacca, sia per i servizi della clinica dentale, sia per quelli polispecialistici, confermando così il trend positivo degli ultimi mesi. A questo risultato hanno contribuito le due campagne di prevenzione attivate, nutrizionale e delle vene varicose. Entrambe le iniziative hanno riscontrato una grande richiesta di adesioni, a testimonianza dell’attenzione mostrata dai pazienti verso queste tematiche.”