Aree verdi e nuove installazioni, una giornata con il Rotary Club "Colli Sicani"

Domenica 21 gennaio ci sarà un nuovo appuntamento con le attività rotariane promosse dal Rotary Club “Colli Sicani” di Aragona. Nel comune delle Maccalube infatti, il club di Aragona sarà impegnato nella piantumazione di alberi in diversi luoghi del paese che andranno a migliorare l’arredo e il decoro urbano della cittadina dell’agrigentino.

I soci del Club a partire dalla mattinata di domenica saranno impegnati a collocare più di cento alberelli che costituiranno una gradevole e naturalistica macchia verde nel cuore del paese con l’intenzione non solo di migliorare la qualità della cittadina ma anche di infondere, soprattutto nei più giovani, l’amore per la cura del proprio paese e il rispetto dell’ambiente.

Saranno piantati diverse tipologie di alberi appartenenti alla macchia mediterranea, dai cipressi ai carrubi, dagli alloro agli oleandri a cominciare dalla centralissima piazza Aldo Moro che ad oggi vede degli spazi verdi lasciati all’incuria e che da domani saranno risistemati e abbelliti con le nuove piante.

Si passerà poi alla piantumazione nelle aree verdi nei pressi del centro sociale per concludere nei giorni seguenti in altre aree del paese. Una iniziativa promossa dal Presidente internazionale del Rotary Ian Riseley e fatta propria dal Club “Colli Sicani” di Aragona con in testa il Presidente Carmelo Sciortino secondo il quale il tema dell’ambiente è fondamentale in un’ottica di crescita sociale e culturale della comunità e in tal senso la piantumazione degli alberi è un’opportunità concreta per contribuire fattivamente al miglioramento del benessere della collettività e dei più deboli. Appuntamento dunque a domenica 21 gennaio in Piazza Aldo Moro ad Aragona.