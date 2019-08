Vacanza last minute: una chimera? Ecco come orientarsi

Siamo entrati nella parte finale del mese di Agosto, ma non è detto che per tutti valga la famosa frase “l’estate sta finendo”.. anzi, c’è chi ancora magari deve partire per le tanto desiderate ferie e godersi il meritato riposo.

C’è chi sceglie di programmare viaggi e vacanze proprio in questo periodo e con largo anticipo di tempo, c’è invece chi non ama progetti a lungo termine, non può farlo o ancora chi spera nei famosi last minute per risparmiare qualcosa o trovare una super offerta che lo porti in luoghi magnifici con prezzi da urlo.

Ma è davvero così? Si tratta sul serio di super offerte?

Ovunque sul web ci sono offerte dell’ultimo minuto che poi celano dietro tasse, controtasse, extra per questo e per quell’altro. Ecco dunque, come muoversi nello sconfinato mondo del Last Minute e come scegliere una vacanza senza rischiare di portare a casa una mezza truffa o ritrovarsi dopo le feri avendo speso più che per un viaggio organizzato con mesi e mesi di anticipo.

Viaggi last minute reali

Nonostante l’abuso che si faccia di questa definizione è ancora possibile viaggiare risparmiando e approfittando di qualche ottima offerta. La regola? Come dice lo stesso termine, prenotare poco, pochissimo prima della partenza o sul web su siti specializzati, o anche presso la nostra agenzia di viaggio. Si tratta di pacchetti convenienti sia all’acquirente che alla compagnia di viaggio. Per i primi la convenienza sta nel risparmio, spesso si può arrivare anche ad un buon 50% di sconto; per le compagnie di viaggio, le agenzie o i tour operetor il vantaggio sta nel fatto che molto spesso si tratta di ultimi posti invenduti o di disdette dell’ultimo momento e quindi completamenti di gruppi vacanze, di posti su voli charter o magari margini alti su quel pacchetto di viaggio. In questo caso l’unico vero svantaggio, se così si può definirlo, è per il viaggiatore e per lo scarto di tempo molto ridotto per organizzare la partenza.

Come trovarli

Sicuramente la prima cosa da fare è diffidare da chi con la scusa del last minute vende un semplice biglietto o pacchetto vacanze. Dunque, vale la regola di prima, e se qualcuno ci propone un last minute con una partenza tra 2/3 mesi va da se che non sta in piedi.

Il consiglio è quello di verificare sempre e iniziare proprio dal biglietto aereo, se stiamo pensando di spostarci di tanto; navigare sui siti delle compagnie aeree ci darà la percezione del reale costo, inoltre sono tate ormai le società che magari per completare i voli mettono in vendita gli ultimi posti a prezzi davvero allettanti.

Stessa regola vale per hotel e alloggi vari; affidandoci a siti specializzati come Booking ancora Trivago, e utilizzando i giusti filtri di ricerca, possiamo trovare ottime situazioni di alloggio con sconti e prezzi ribassati; molto spesso hotel, resort, b&b mettono in vendita su questi siti le ultime camere così da garantirsi un guadagno certo e una prenotazione sicura (si, perché prenotando last minute molto spesso non è possibile effettuare eventuali cancellazioni senza non pagare la penale).

Altro consiglio valido per aggiudicarsi un buon last minute è quello di fare un giro per le agenzie della propria città. Molto spesso cancellazioni dell’ultimo momento o gruppi vacanze da chiudere con gli ultimi posti possono garantire l’acquisto di pacchetti vacanze tutto incluso. Ma attenzione proprio al famoso “all inclusive” che tanto ci alletta; leggete tutto bene, assicuratevi che sia davvero tutto incluso e che poi al momento del pagamento non ci siano quote o roba extra non previste dal last minute.

Un buon sito online per la ricerca di vacanze, voli e hotel dell’ultimo momento è piratinviaggio.it , un sito specializzato più che nei last minute, nella ricerca di offerte e tariffe conveniente di compagnie aeree e hotel; sul sito troverete anche la categoria ERRORE PREZZO che notifica, non sempre e non spessissimo, gli errori di caricamento prezzi dei voli delle compagnie aeree, così magari da acquistare un biglietto a/r per il Giappone a meno di € 300.00. Ma chiaramente non è sempre così facile e si deve cogliere l’occasione al volo ed essere pronti. Inoltre il sito è dotato di una comodissima applicazione per smartphone e fornisce anche un servizio di messaggistica whattap che informa sulle offerte.

Dunque, pronti partenza via alla ricerca della vacanza last minute di fine estate con l’unico grande consiglio di leggere bene sempre tutto e ponderare sempre il tutto: tempo, prezzi e destinazione.

Buone vacanze a tutti.