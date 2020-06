IMU: cos'è e quando pagarla

Imu è l'acronimo per Imposta Municipale Unica, ed è una tassa patrimoniale che proviene dal possesso di un immobile, di un terreno agricolo o di aree fabbricabili.

Chi paga l'Imu

Sono tenuti a pagare l'imposta i seguenti soggetti:

il proprietario di un immobile di lusso accatastato come A/1, A/8 o A/9. Si precisa che è tenuto al pagamento dell'Imu anche chi ha acquistato un immobile come prima casa, ma non vi ha ancora trasferito la residenza e quindi è come se possedesse una "seconda" casa. Non sono tenuti al pagamento dell'Imu, invece, i proprietari che risiedono in un immobile che risulta accatastato in categorie differenti da quelle sopra riportate

il titolare di un diritto reale quale: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie

il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali

il locatario in caso di leasing

Quando si paga

L'Imu si paga in due rate con scadenza rispettivamente 18 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo). Il versamento per l'abitazione principale e relative pertinenze non è dovuto ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9. L'acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dell'anno precedente. Il saldo è pari alla differenza tra l'imposta annua calcolata con le aliquote delberate per l'anno di competenza e quanto già versato con la rata di acconto.

Il versamento sia dell'acconto che del saldo si effettua utilizzando il Modello F24 o, in alternativa, un apposito bollettino postale da reperire presso gli sportelli delle agenzie postali di Agrigento.

Come calcolare l'Imu

Per calcolare l'Imu 2020 bisogna partire dalla rendita catastale: