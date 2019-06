I supermercati aperti ad Agrigento domani, domenica 2 Giugno

Dove fare un acquisto dell'ultimo minuto per il pranzo o la cena in famiglia o con gli amici durante le feste? Avete dimenticato quell'ingrediente fondamentale per preparare il vostro piatto forte?

Capita sempre eventualità, sopratutto con l'avvicinarsi della stagione estiva o comunque la domenica quando arrivano a casa nostra amici e parenti e si finisce per organizzare una spaghettata o una grigliata.

Domani è domenica e sarà inoltre festa nazionale.

Ecco quindi i supermercati aperti per il 2 giugno.

Dalle 8.30 alle 13.00:

MAX : via Caruso Lanza 2, Agrigento

: via Caruso Lanza 2, Agrigento Penny Market : via Demetra 1, Agrigento

: via Demetra 1, Agrigento R7 : via Francesco Crispi 140, Agrigento

: via Francesco Crispi 140, Agrigento R7 : viale Cannatello 36, Villaggio Mosè, Agrigento

: viale Cannatello 36, Villaggio Mosè, Agrigento Il Centesimo: via Unità d'Italia 86, Agrigento

Dalle 9.00 alle 21.00

Conad - Città dei Templi : via Fosse Ardeatine 11, Villaseta, Agrigento

: via Fosse Ardeatine 11, Villaseta, Agrigento Lidl: viale Leonardo Sciascia 108, Villaggio Mosè, Agrigento