Il regalo perfetto per il vostro San Valentino

Meno di tre settimane a San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, giovani e meno giovani! È ora di pensare al regalo perfetto o magari ad un’idea top per stupire il/la vostro/a lui/lei.

Per fare il regalo perfetto c'è da capire innanzitutto che genere di coppia siete. Eccovi cinque tipologie di innamorati e altrettante idee per fare un figurone con l'altra metà della vostra mela nel giorno più romantico dell'anno.

Se siete una coppia di inguaribili romantici? il regalo perfetto in questo caso è la classica cena, con la quale non si sbaglia mai, magari in casa a lume di candela, evitando il caos dei ristornati, solo voi due, lasciando il mondo fuori. I must saranno cibo di qualità, una bottiglia di vino ad accompagnare la cena, bollicine per il post, candele, musica e magari una bella tavola apparecchiata a dovere.

Per le coppie che non aspettano il 14 Febbraio per uscire a cena fuori ma che vogliono stupirsi con effetti speciali il consiglio è organizzare un bel weekend fuori porta, per provare l'ebbrezza della convivenza e trovare finalmente un pò d'intimità. Un paio di giorni tra la natura di un agriturismo o stretti stretti davanti al camino scoppiettante di una baita in montagna, con la luna e il cielo stellato a farvi da cappello, o magari a passeggio per una bella capitale europea per un bel selfie con bacio all’ombra della Torre Eiffel. Insomma, regalatevi ricordi ed esperienze condivise con un weekend che non dimenticherete mai.

Per le coppie consolidate e che non hanno bisogno di fughe giusto a San Valentino il regalo che si addice magari è qualcosa di utile per il vostro nido d’amore; magari una nuova smart TV dove potersi collegare a Netflix per poter guardare sul divano, la sera accuciati sul divano la vostra serie tv preferita o un bel film.

Per i valentini gourmet un’idea vincente può essere quella di regalarsi una super cena stellata, un piccolo lusso che una volta ogni tanto ci può stare e che sicuramente varrà anche come esperienza da tenere tra i ricordi di una vita.

Siete sportivi? Allora il regalo ad hoc sarà l’abbonamento dei prossimi mesi in palestra o magari un percorso di trekking o ancora delle sedute in un centro benessere per rimettersi in pace con il mondo dopo una settimana di duro lavoro.