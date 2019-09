Iscriversi in palestra e scegliere l'allenamento più adatto a noi e ai risultati da raggiungere

Settembre, il mese dei buoni propositi e tra questi avete avete deciso di iscrivervi in palestra ma non sapete quale corso frequentare, non demoralizzatevi: da un lato l’offerta è vasta, dall’altro non sempre è chiara la tipologia di attività fisica che il centro fitness propone. Per aiutarvi nella scelta ecco una guida ai tradizionali corsi delle palestre, per capire in cosa consistono, come si svolgono e per chi sono indicati:

Aerobica

La lezione è composta da vari esercizi di ginnastica a tempo di musica, scadenzati da una coreografia che ha un inizio e una fine. Dopo la parte aerobica si passa agli esercizi da svolgere a terra con il tappetino, per gambe, glutei e addominali. Scelta da moltissime donne. È indicata per chi ama allenarsi a ritmo di musica, impegnandosi in una coreografia di senso compiuto, oppure per chi ha una buona coordinazione di movimento. Si bruciano circa 145 calorie per un’ora di corso.

Total body system

Il Total body comprende una serie di discipline con nomi che variano in base ai trend del fitness (Gag, Pump, Body Attack, KiloKiller, Body tone…), ma nella pratica si tratta di un allenamento workout, meglio noto come “allenamento a circuito” che prevede esercizi di tonificazione della muscolatura, supportati da strumenti tipici da palestra. Questo tipo di allenamento tonifica i muscoli dei glutei, delle gambe, delle braccia, i dorsali e gli addominali, grazie ad una serie di movimenti mostrati dall’istruttore. Indicato per chi ha bisogno di tonificarsi, ma teme la noia dell’allenamento solitario in sala fitness. Per chi desidera esercizi semplici e tecnici. Si bruciano circa 125-130 calorie per un’ora di allenamento.

Spinning

La lezione di spinning consiste in una pedalata di gruppo su una cyclette particolare (detta spinning bike) e sotto la guida di un istruttore, che usa una base musicale per impostare il lavoro. Aiuta a dimagrire, poiché consiste in un lavoro aerobico che fa bruciare molte calorie. In più tonifica i muscoli di gambe e glutei.

Sulla spinning bike si pedala lungo un percorso immaginario che prevede pianura, collina e salita. Le posizioni di gambe e braccia variano in base al tipo di pendenza simulato con l’apposita rotella . Si termina con lo stretching. Indicato per chi ama la bicicletta ed è attratto dal movimento “tecnico” degli esercizi, senza impegnare la mente in coreografie complesso. Si bruciano tra le 350-380 calorie per circa un’ora di spinning.

Bodyweight: allenamento a corpo libero

Il Bodyweight o anche semplicemente allenamento a corpo libero è tra i principali trend fitness degli ultimi anni. Il bodyweight considera il nostro corpo come una macchina perfetta in grado di lavorare da sola senza bisogno di aiuti esterni, quali attrezzi o macchine speciali.

Si tratta di un training che coinvolge tutte le masse muscolari contemporaneamente, evitando rischi di sovrallenamento o un eccessivo sforzo delle articolazioni. Piace perché si puoi praticare a casa, in ufficio, al parco e in qualsiasi momento, non occorre acquistare attrezzi e regala benefici a tutto il corpo in maniera armoniosa ed equilibrata. Il bodyweight è pratico, economico e molto efficace.

CrossFit

Il CrossFit è un programma di allenamento che richiede forza e condizione atletica. Si tratta di un allenamento strong che in mezz’ora rinforza tutto il corpo. Cross in inglese significa “incrocio, mescolanza”. Questa pratica combina un insieme di movimenti eseguiti ad alta intensità per tonificare tutta la muscolatura.

Il Crossfit consiste in un mix di sollevamento pesi, esercizi a corpo libero e allenamento cardiovascolare, uniti in un’unica sessione, sempre diversa e non specifica: l’obiettivo, quindi, è quello di rinforzare tutto il corpo. Gli allenamenti sono di breve durata, dai 15 ai 60 minuti, ma non si possono eseguire da soli, ogni esercizio è seguito da vicino dall’istruttore. Non possono praticarlo le persone con cardiopatie gravi, artrosi, traumi articolari o scheletrici. Inoltre essendo un allenamento molto intensivo si consiglia a sportivi e persone già allenate. Gli atleti di CrossFit si esercitano con corsa, vogatore, salto della corda, arrampicata e spostamento di oggetti stravaganti; spesso muovono carichi pesanti velocemente e per lunghe distanze e usano le tecniche del Powerlifting e del Sollevamento pesi. Utilizzano inoltre manubri, anelli da ginnastica, sbarre per trazioni, kettlebell (pesetti con maniglie) e molti esercizi a corpo libero.

Walking in palestra

Si tratta di esercizi aerobici che si effettuano a ritmo di musica sul tapis roulant meccanico, cioè un tappeto a nastro che si muove con la sola forza degli arti inferiori. Le lezioni si svolgono in gruppo, ognuno sul proprio tapis roulant, che è leggermente inclinato rispetto al piano d’appoggio. Ogni macchina è inoltre dotata di una manopola che consente un allenamento personalizzato, in questo modo ognuno può regolare l’intensità e lo sforzo dell’ esercizio in base alle proprie esigenze, oltre che alle proprie capacità fisiche.

Durante la lezione di Walking si cammina: a passo veloce, lento, felpato, con affondi, ma il movimento non riguarda solo la tonificazione e il rassodamento delle gambe. Si eseguono numerosi esercizi per le braccia e le spalle (si possono anche utilizzare dei piccoli attrezzi come manubri, pesetti ed elastici) e si fanno gli addominali. Ovviamente il tutto alternato a momenti di camminata leggera, per il recupero e la distensione dei muscoli.

Il Walking in palestra è un’attività ad alta intensità e a basso impatto: si bruciano molte calorie, fino a 700 calorie in 50 minuti di allenamento (alta intensità) , ma lo stress a livello fisico è minimo (basso impatto). Inoltre sviluppa anche la coordinazione del corpo poiché si combinano sequenze di passi inusuali ed esercizi che richiedono l’associazione dei movimenti delle braccia e delle gambe. Il Walking è sconsigliato nel caso abbiate dei problemi alle ginocchia: le articolazioni e i legamenti vengono sottoposti a sforzi molto intensi.

Pilates

l metodo Pilates è una ginnastica che insegna ad assumere una corretta postura e a dare maggiore armonia e fluidità nei movimenti. Il metodo Pilates non è solo esercizio fisico, ma anche coordinamento fisico e mentale, svolto con attrezzi studiati appositamente e sotto la supervisione di allenatori specializzati. Si tratta di un tipo di ginnastica molto interessante che ha finalità salutistiche e non solo estetiche, Questo esercizio fisico offre numerosi benefici:

migliora la forza ed il tono muscolare senza aumentare troppo la massa muscolare

migliora la postura

conferisce un ventre piatto

migliora la fluidità dei movimenti

diminuisce l’incidenza del mal di schiena, perché tende a rafforzare molto i muscoli nella parte centrale del corpo

contribuisce a dare sicurezza si sé e a diminuire lo stress

La lezione in palestra inizia e termina con esercizi di stretching, poi viene arricchita da esercizi a corpo libero facili da imparare. Ad esempio, le sforbiciate, i piccoli e grandi cerchi con gli arti e gli esercizi in appoggio su una gamba per allenare e migliorare il senso di equilibrio. L’allenamento regolare procura un ventre piatto, una postura corretta e muscoli più tonici e definiti. Allungati ma non “gonfiati”. Il corpo è reso più snello e si migliora anche la respirazione e la circolazione sanguigna. Indicato per chi non ha bisogno di aumentare la massa muscolare e desidera allenamenti soft, che non stanchino eccessivamente. Quanto si brucia? 100 calorie per un’ora circa.

Zumba

Lo Zumba Fitness è un sistema innovativo per allenare tutto il corpo in maniera semplice e divertente, accompagnati dai ritmi musicali latini. Il programma di allenamento si compone di diversi momenti: si alternano sessioni a ritmi lenti con sessioni a ritmi veloci, combinate insieme con esercizi di resistenza, ottimi per tonificare e rinforzare tutta la muscolatura del corpo. Si tratta, quindi, di un lavoro a basso impatto che stimola il sistema cardiovascolare e permette anche di tonificare e perdere peso. Le lezioni si svolgono in gruppo, sotto la guida di un istruttore che esegue, passo dopo passo, una coreografia completa.

E' adatto a tutti, in quanto le lezioni sono dimensionate in base al livello di difficoltà e l’esperienza dei partecipanti, nonché in base alla loro età. I benefici sono tantissimi: si dimagrisce, si tonifica e si modella il corpo, fa bene alla salute e libera dallo stress.