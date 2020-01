Come organizzarsi l'ufficio in casa

Di questi tempi si sente sempre più spesso parlare di Smart Working o Lavoro Agile (letteralmente tradotto), ovvero una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

Questa una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati sta prendendo sempre più piede soprattutto nelle grandi realtà aziendali.

Le persone oggi sono pronte al cambiamento, complice anche la diffusione dello smartphone che consente di comunicare, lavorare, rimanere connessi in mobilità. Il livello di disponibilità all’interazione digitale ha innescato una nuova curva di apprendimento spontanea delle persone, che oggi arrivano in azienda con un livello di preparazione e disponibilità all’innovazione un tempo inimmaginabili.

Ma cosa ci serve in casa per organizzarci e lavorare in modo sereno e produttivo?

Avere la possibilità di organizzare il proprio ufficio in casa porta certamente dei vantaggi, tra i quali risparmio di tempo e di denaro per i trasporti giornalieri. In molti casi si ha anche la totale libertà di abbigliamento, di gestione degli orari e dello spazio lavorativo.

Capita a volte, però, che proprio l’assenza di persone con cui dividere l’ufficio, porti ad avere meno cura della sua organizzazione.

Chiaramente oltre ad una postazione pc, tutto quello che c’è intorno dovrà aiutarci a vivere in uno spazio ordinato e organizzato al meglio.

Cerchiamo di vedere allora come si possono strutturare spazi e contenitori per creare in casa un ambiente funzionale e ordinato in cui lavorare. Il suggerimento è quello di usare scatole e contenitori per documenti di colori e forme diverse, raggruppateli a seconda del tipo di materiali e documenti che dovere inserirvi e attaccate su ognuno l’etichetta accuratamente compilata.

Se avete una piccola scrivania e poco spazio, potete ricorrere a mensole e scaffali a muro. Se lo spazio in casa è molto limitato e non avete altro posto per il vostro ufficio, tranne la cucina tutt’uno con l’ingresso, una soluzione è quella di utilizzare una scaffalatura. Potete usarla per riporre oggetti di tipo diverso, scarpe, libri, indumenti, posta e documenti vari, specialmente se la dotate di cestini che conterranno gli oggetti più piccoli; altra idea utile potrebbe essere quella di un piccolo scrittoio a parete, magari pieghevole che non ingombri.

È sempre utile avere a portata di mano (o, per meglio dire, di occhio) gli appunti sulle cose da fare e da ricordare ecco perché una lavagna magnetica con pennarelli di diversi colori e calamite per appuntare post-it e foglietti vari.

A volte riporre i piccoli oggetti da ufficio in contenitori chiusi rende più difficile tenerli in ordine e si finisce spesso per trovare graffette, penne, gomme, fermagli, elastici e altro alla rinfusa. Metterli in vista è un incentivo a sistemarli sempre ordinatamente.

Ultimo dettaglio da non sottovalutare è la luce; è importate un’ottima esposizione per non faticare oltre modo con la vista e dotarsi di un’illuminazione adatta sia da scrivania che dall’alto. Infine, non dimenticate di inserire punte di colore che renderanno migliori le giornate, magari con qualche quadro o cornice con foto di familiari e amici che vi terranno compagnia durante le ore di concentrazione e lavoro.