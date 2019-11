La top ten delle città più vivibili al mondo

È Vienna la città più vivibile al mondo; a stabilirlo è stato l’annuale studio fatto dalla Economist Intelligence Unit di Londra. A guidare dunque la classifica delle 10 città più vivibili è la capitale austriaca grazie al suo il perfetto tra spazi verdi, facilità negli spostamenti, aree dedicate ai più piccoli. Vienna si aggiudica questo titolo per il secondo anno di fila.

I criteri su cui l’Economist valuta ogni anno una rosa di 140 città di tutto il mondo sono i seguenti: livello della vita, tasso di criminalità, rete di trasporti, accesso ai servizi sanitari, scolastici, stabilità economica e politica.

Su un punteggio massimo di 100 punti, Vienna ne ha conquistati quasi 99 vedendola primeggiare per stabilità politica, servizi e infrastrutture, uniti alla passione per la cultura e l’ambiente.

Ma vediamo le altre 9 metropoli della top ten:

Al secondo posto si piazza Melbourne che fino al 2018 aveva detenuto il primato per ben 7 anni consecutivi: la città vanta la miglior rete di servizi pubblici al mondo, sia per velocità che per collegamenti.

Terza un’altra australiana, Sydney, esemplare per il suo impegno a sostegno dell’ambiente; si stima che nel 2030 la strategia attuata farà di questa città la più green al mondo.

Al quarto posto Osaka, dove una rete di volontari offre visite e orientamento in città ai turisti a titolo completamente gratuito in ben 11 lingue differenti.

Per la quinta posizione voliamo in Canada a Calgary, sempre più ecofriendly con il suo ecoturismo e un forte sistema bibliotecario.

Restiamo in zona per il sesto posto assegnato a Vancouver, leader per l’istruzione universitaria e sede di importanti istituzioni scolastiche come la Simon Fraser University.

Il settimo posto è ancora di una canadese, Toronto con una fitta rete di trasporti pubblici e 27 km di strade sotterranee interdetti al traffico automobilistico.

Tokio si aggiudica il posto n.8 e a far entrare nella top ten la città nipponica è stata senza dubbio la vittoria della candidatura olimpia del 2020.

Al nono posto l’europea Copenaghen, città green per eccellenza e da sempre vocata alla bicicletta.

Decima di questa classifica è un’altra australiana che primeggia per cultura e servizi annessi: Adelaide, che è sede delle più importanti istituzioni culturali in Australia oltre che servita benissimo per trasporti e accessi ai disabili.