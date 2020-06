Sindacato CGIL ad Agrigento: sedi, orari e informazioni

La CGIL è la più antica organizzazione sindacale italiana e, con i suoi oltre 5 milioni e mezzo di iscritti, tra lavoratori, pensionati e giovani che entrano nel mondo del lavoro, è anche la maggiormente rappresentativa. Basa i propri programmi sui principi della Costituzione della Repubblica. In particolare afferma il valore della solidarietà, elabora politiche rivolte a creare una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale.



La storia di questa istituzione sindacale è profondamente intrecciata alla storia del Paese, infatti essa stipula, attraverso le organizzazioni di categoria, i contratti di lavoro e svolge un'azione di tutela, finalizzata a difendere, affermare, conquistare diritti individuali e collettivi, che vanno dai sistemi di welfare (pensioni, sanità) ai diritti sul posto di lavoro.



La CGIL è affiliata alla CES (Confederazione europea dei sindacati) e alla CISL internazionale (Confederazione internazionale sindacati liberi).



L'adesione alla CGIL è volontaria e avviene su richiesta; qui il link per avere maggiori informazioni.



I principali organi della CGIL sono il Comitato Direttivo, la Direzione nazionale e la Segreteria e la sede nazionale è a Roma con poi una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale con sezioni regionali e provinciali.



Che funzioni svolge

La CGIL svolge un’azione di rappresentanza e tutela generale del mondo del lavoro, dei pensionati e di tutti coloro che si rivolgono al suo Sistema dei Servizi, coerentemente ai principi statutari.

Questa si esplica attraverso una azione di tutela collettiva attuata attraverso la contrattazione e la negoziazione – confederale e di categoria – a livello nazionale, territoriale e aziendale.

CGIL Agrigento

Anche Agrigento ha sua segreteria provinciale, sita in Via Matteo Cimarra 12.

Tel: 0922 – 080409 mail: agrigentocgil@gmail.com

La sezione di Agrigento è aperta al pubblico tutti i lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00.

In provincia si trovano ben 25 sedi comunali, tutte consultabili sul sito www.agrigento.cgilsicilia.it