La sposa perfetta: l'agenda di bellezza

Con tutte le energie e le attenzioni che richiede la messa a punto di un matrimonio, non è insolito che la sposa trascuri l'orgaizzazione degli apuntamenti necessari per essere in splendida forma il giorno del fatidico si.

Per non arrivare impreparata è indispensabile stilare un calendario con tutte le cose da fare e le scadenze da tenere ; magari poi, condividerlo con le amiche più care può essere una soluzione che offre il vantaggio di rendere ogni scadenza più rilassante e un bel momento da ricordare nella corsa ai preparativi.

Ecco allora il countdown per la sposa perfetta che vuole arrivare al giorno delle nozze in forma smagliante.

12 Mesi

Dare forma e colore. I capelli prima di ogni cosa! Avete già pensato a come portarli? E il colore? Meglio pensarci sin da subito, onde evitare di arrivare al grande giorno con capelli troppo corti o del colore sbagliato. Proprio per quanto riguarda il colore vi consigliamo di non ridurvi all'ultimo minuto, potreste ottenere una tonalità che non vi piace e che sarà difficile far andare via in poco tempo. Depilazione definitiva. Avete mai pensato alla depilazione definitiva? Beh, se ci state facendo un pensierino sappiate che i risultati si vedranno a lungo termine, quindi occorreranno delle sedute mensili presso un centro specializzato, cominciando almeno un anno prima.

6/7 mesi

Circa 6 o 7 mesi prima delle nozze potrete cominciare a farvi un'idea del trucco e dell'acconciatura. Quale saranno le nuance di moda per quest'anno per il make up da sposa? E le pettinature più di tendenza? Ecco, è proprio arrivato il momento di avere delle risposte a queste domande! Prendersi cura della pelle. In questo periodo, inoltre, è bene che cominciate a prendervi cura delle vostra pelle, molto più di quanto non abbiate fatto finora, magari aiutandovi con maschere per il viso, massaggi esfolianti, creme idratanti, e mi raccomando: la costanza sarà la vostra chiave del successo per una pelle luminosa e liscia nel giorno più bello di tutti!

4 mesi

Entriamo nel vivo dei preparativi realizzando la prima prova trucco con la vostra make up artist. A questo punto fatevi consigliare le nuance più di moda e che soprattuto si intonino al vostro incarnato e alla vostra mise nuziale. Prima prova anche per l'acconciatura! Dare forma alle sopracciglia. A 4 mesi dalle nozze è anche il momento di prendere appuntamento con la vostra estetista di fiducia per cominciare a dare la forma desiderata alle soppracciglia.

3 mesi

Manicure e pedicure. Make up, capelli e pelle sono a posto, adesso non vi resta che pensare alle vostre mani e piedi che per quel giorno dovranno essere impeccabili. Smettete di mangiare le unghie, se è il vostro caso, e iniziate le sedute presso il vostro centro estetico sia per manicure che pedicure.

2 mesi prima

Seconda prova trucco. Il tempo stringe e arriva il momento della seconda prova trucco. Questa dovrà essere quasi quella definitiva, ma siete ancora in tempo per cambiare idea se volete.

1 mese prima

Siamo in dirittura d'arrivo ed ecco che il make up e l'acconciatura sono state definite, a questo punto non si può più tornare indietro ed è il momento di provarle insieme per vederne il risultato. Estetista. È anche il momento per fissare gli appuntamenti dell'ultima settimana presso l'estetista per manicure, pedicure, sopracciglia e ceretta.

Se poi avete voglia di arrivare al giorno delle nozze con una bella abbronzatura e non avete avuto tempo di andare al mare, le docce solari sono la soluzione giusta per voi. Un consiglio è di non ridurvi all'ultimo minuto, altrimenti rischiereste di arrivare al matrimonio rosse come un peperone, meglio programmare almeno un mese prima ogni seduta. Sbiancamento denti. Se i vostri denti lo necessitano, è tempo anche per lo sbiancamento, quindi pendete appuntamento con il vostro dentista per una seduta di pulizia, il sorriso sarà la vostra carta vincente!

Ultima settimana