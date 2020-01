Il giro del Mondo in un solo biglietto: ecco cosa è RTW

Chi di noi non ha mai sognato di fare il giro del mondo? Il viaggio della vita, quello che tutti almeno una volta abbiamo tracciato su cartine e mappamondi. Quanti di noi hanno fantasticato leggendo il famoso romanzo di avventure di Jules Verne che raccontava le tante città visitate in 80 giorni dai suoi protagonisti.

Si chiama Round The Word ed è il modo più economico per realizzare questo sogno d’infanzia; è un biglietto basato sull'alleanza tra compagnie aeree. Volendo esistono numerose soluzioni, ma sapere è il sistema RTW che rende il viaggio meno costoso. Per esempio Star Alliance, un accordo tra 27 compagnie di volo, prevede l'acquisto di un biglietto con un massimo di 15 scali con la possibilità di atterrare in 1185 aeroporti in 185 paesi.

Il ticket costa dai 2.000 ai 4.000 euro, tutto sommato una cifra accettabile e ben parecchio inferiore a quanto ci costerebbe acquistare singolarmente il biglietto per ogni tappa scelta durante il nostro viaggio.

Ci sono alcune regole però da osservare; si deve seguire una direzione precisa, ad esempio da est a ovest, senza mai poter tornare indietro; si deve partire e arrivare nello stesso paese e tutti i voli andranno prenotati prima della partenza, anche se poi si potranno fare modifiche in corso, pagando un extra.

Il consiglio allora è quello di selezionare alcuni posti che si vogliono assolutamente visitare e organizzare l'itinerario in base alle mete preferite.

Chiaramente tutto sarà anche in funzione del budget; si potranno scegliere paesi più o meno economici e programmare un piano delle spese giornaliere o magari per Stato visitato.

Quanto tempo occorre?

La durata minima di molti biglietti RTW è 10 giorni, ma ancora troppo poco per godersi l'esperienza. Il periodo ottimale è dai 3 ai 6 mesi, se si dispone di tanto tempo, ma c’è chi lo ha fatto anche in un anno di tempo; si potrebbe pensare ad un congedo dal lavoro o concedersi il classico periodo sabbatico. Un anno, guarda caso, è la durata massima di un biglietto RTW.

Dove andare

Il più classico ed economico dei RTW si snoda tra alcune grandi città, come Londra, Bangkok, Singapore, Sydney e Los Angeles. In generale, il costo del biglietto è dato dalla distanza percorsa e dal numero di paesi coperti. Ricordatevi che non siete obbligati a spostarsi sempre in aereo. In Australia ad esempio si può atterrare a Perth, spostarsi via terra e poi decollare da Cairns. Oppure puoi volare fino a Mosca, salire sulla Transiberiana e rivedere un aereo a Pechino.

Quando partire

In un viaggio di tale portata e così lungo, il tempo non potrà essere splendido ovunque. Quindi il consiglio è di scegliere il periodo migliore in base alle mete che più vi interessano.