Come e dove richiedere un mutuo per gli under 30

Il mutuo under 30 è una forma di finanziamento agevolato erogato da diverse banche. Il mutuo under 30 - o alle volte under 35 - è previsto dal Fondo di Garanzia per la prima casa ed è stato approvato con la legge numero 147 del 27 dicembre 2013. Si tratta, ovviamente, di un prestito finalizzato all’acquisto di un’abitazione ed è rivolto ai più giovani che non superano i 30 o anche i 35 anni d'età.

A chi spetta

Il mutuo per i giovani spetta solamente a chi non supera la soglia anagrafica, a coloro con contratto di lavoro atipico, a giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minorenni a carico e a conduttori di case popolari e alloggi.

Le agevolazioni

Tra le agevolazioni proposte nel mutuo under 30 troviamo

l’applicazione dell’imposta di registro al 2%

imposte ipotecaria e catastale a 50 euro l’una

Se la transazione è soggetta a Iva, la riduzione al 4% e le altre imposte saranno pari a 200 euro

In più, i più giovani non dovranno versare l’anticipo, solitamente del 20% del prezzo della casa, ma potranno ricevere il mutuo per l’intero valore o quasi (100% o 90%).

Come ottenerlo

Per ottenere il prestito è necessario compilare un questionario bancario, fornire i dati personali, quelli dell’abitazione, la composizione del nucleo familiare e il tipo di lavoro, il reddito netto e una descrizione del nuovo immobile. La banca, in seguito, verificherà la fattibilità del prestito.

Documenti necessari

I richiedenti devono presentare

la copia del compromesso di vendita dell’immobile

il certificato di abitabilità

l’ultimo stipendio mensile

la copia dell’ultimo Cud o dichiarazione dei redditi (730)

​Mutuo under 30 ad Agrigento

I mutui under 30/35 sono concessi da tutti i più noti istituti di credito di Agrigento. Il suggerimento è quindi, fare un preventivo, anche online, per verificare i tassi e la fattibilità e contattare in seguito la banca presso le filiali in città.