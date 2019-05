Le ludoteche: cosa sono e la loro utilità

Giocare, crescere, imparare e socializzare sono attività importantissime per i bambini che sin dalla tenera età accolgono con entusiasmo stimoli ed esperienze utili per lo sviluppo cognitivo e psicofisico. Uno dei luoghi dove è possibile trascorrere del tempo in modo divertente e costruttivo è la ludoteca, vediamo cos'è e cosa possiamo aspettarci da uno spazio del genere.

Le ludoteche, nascono negli Stati Uniti d'America, nel 1930, come luogo di ritrovo per i bambini dall'età dell'infanzia in su. In queste ludoteche, i bambini potevano prendere i giocattoli in prestito e prestare a loro volta i propri, per un certo lasso di tempo, avendo cura di non danneggiarli, onde evitare di incappare nelle sanzioni vigenti in quel periodo. Questi spazi ludici erano gestiti da operatori specializzati e altre persone di ulteriore sostegno. Oggi le ludoteche si sono evolute, ma mantengono sempre lo stesso spirito di divertimento e educazione per i bambini; in questa guida vediamo cosa sono e come funzionano.

Cosa sono le ludoteche

Le ludoteche, sono ampi, spazi ariosi, illuminati, ben riscaldati nella stagione invernale, posti ai piani terra degli edifici, accessibili quindi anche ai portatori di handicap, con aree dedicate a misura di bambino. Per i più piccoli, ci può essere un grandissimo tappeto dove potere gattonare, essendo una zona priva di spigoli, servita anche da una zona per il cambio del pannolino e per la pappa; sono provvisti di scalda biberon elettrici, mentre l'area dedicata ai bambini più grandi è ricca di giocattoli, adatti alla loro fascia d'età, capaci di sviluppare le loro capacità visive, motorie ed intellettive, come ad esempio i giochi sociali da tavola.

Cosa offrono

Durante il servizio erogato, viene fornito uno spuntino sano e leggero composto da yogurt, tè, biscotti dell'infanzia escludendo quelli a base di grassi come le patatine. I bambini che imparano giocando, possono usufruire di uno spazio all'aria aperta, fornito di giochi dove possono soggiornare durante il bel tempo. Tutti, devono collaborare alla gestione della ludoteca, anche con delle riunioni a cui partecipano bambini, genitori e collaboratori che espongono le loro idee ed i problemi. La loro gestione è concessa tramite appalti pubblici, ma possono essere anche pubbliche, private o gestite da cooperative o associazioni.

Quale è la loro funzione

Tutte le attività sono coperte da una polizza assicurativa di responsabilità civile, per usufruire di ciò, i genitori o da chi li fa le veci, devono sottoscrivere un contratto e pagare una piccola quota, come copertura assicurativa e saranno aiutati dal personale, nella scelta dell'area più adeguata. La pulizia degli ambienti, è affidata alle ditte di pulizia, che erogano il loro servizio una volta al giorno, mentre per riordinare i giocattoli e i suppellettili, devono provvedere i collaboratori insieme ai bambini e talvolta anche i parenti. Le ludoteche possono essere ambienti dove fare feste di compleanno e piccoli veglioni di carnevale.

Baby parking

E' lo spazio pensato per accogliere i bambini più piccoli, tra i 13 mesi e i 3 anni: aperto per gran parte della giornata, questa struttura accoglie un numero massimo di 25 bambini, ciascuno dei quali può rimanere all’interno dei locali per un massimo di cinque ore al giorno.

Il baby parking è una soluzione temporanea che permette ai genitori di lasciare i piccoli in un luogo sicuro e stimolante mentre loro sono impegnati per qualche ora in qualche attività (lavoro, palestra, shopping, commissioni varie) e risulta essere un'ottima soluzione per abituare il bambino al distacco dalla mamma e dai nonni e all'entrata in società.

Perché le ludoteche sono importanti?

Oggigiorno i bambini trascorrono gran parte della loro giornata fuori casa e iniziano a pochi mesi a vivere in contesti diversi da quelli familiari, come gli asili nido. Inoltre sono sempre più numerosi i figli unici che hanno necessità di confrontarsi e interagire con coetanei anche al di fuori dell’orario della scuola. In questa prospettiva, la ludoteca offre un servizio molto importante: permette ai bambini di entrare in contatto con educatori professionalmente formati e con i loro coetanei in un contesto del tutto diverso a quello familiare o scolastico (dove vigono regole e ritmi scadenzati). Nella ludoteca protagonisti sono il gioco, la libertà di muoversi e di inventare, di socializzare e di sentirsi liberi di esprimersi, senza vincoli di orario e senza pressioni.

Le ludoteche ad Agrigento

Ludoteca Gea Party

Lo Schiaccianoci: via Sirio 1, Agrigento

GiochiaMondo: via dello Sport 2E, Porto Emedocle (AG)