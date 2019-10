Dieta senza glutine: i negozi in città e dintorni

La celiachia è una patologia autoimmune cronica dell’intestino tenue causata da una intolleranza al glutine contenuto nelle farine di grano, orzo, segale ed altri cereali. I sintomi possono essere: diarrea, perdita di peso, dolori e crampi addominali, astenia, ecc. L’assunzione di glutine da parte di soggetti sensibili, causa una reazione infiammatoria con la produzione di anticorpi da parte del nostro sistema immunitario. I metodi sierologici quali la ricerca di anticorpi antigliadina, anti transglutaminasi tissutale umana e antiendomisio, rappresentano un metodo pratico affidabile e non invasivo per rilevare la presenza della malattia.

Ma oggi come oggi non sono soltanto i celiaci a consumare prodotti gluten free; da recenti indagini sui consumatori risulta che 1 italiano su 10 ritiene che la dieta priva di glutine sia più salutare e che 3 su 10 pensano che faccia dimagrire, ma non è sempre cosi.

Questa tendenza ha determinato comunque il proliferare delle attività in città dove si possono acquistare prodotti privi di questo complesso proteico.

Ecco a chi rivolgersi ad Agrigento e dintorni:

Vucca Duci: via Oblati 7, Agrigento, tel - 092221040

Siciliatavola: via Montecitorio, Favara (AG), tel - 0922421728

Il Biomelograno: via Alcide De Gasperi, Agrigento, tel – 3937932501

2Effe: via Fanin 3, Canicattì (Ag), tel - 0922853731